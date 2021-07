PF fecha 6 garimpos de ouro e encontra trabalhadores em situação degradante no Pará

(Fotos:Divulgação PF)- A Polícia Federal em Redenção deflagrou nesta quarta-feira (28) a “Operação 1200” de combate a crimes ambientais, extração ilegal de minérios e trabalho escravo na zona rural do município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Ao todo, estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão.

Até o momento foram fechados seis garimpos de ouro clandestinos e duas pessoas foram presas em flagrante. Foram apreendidas, também, nove escavadeiras hidráulicas, motores de sucção, apetrechos de garimpo, mercúrio, uma pequena quantidade de ouro, armas, munições e documentos contendo dados sobre a contabilidade das atividades. Além disso, diversos trabalhadores foram encontrados em condição degradante de trabalho.

A ação conta com a participação de mais de 100 agentes e apoio do Comando de Operações Táticas (COT), grupo de elite da Polícia Federal, de um helicóptero, de dois procuradores do Ministério Público do Trabalho e de um procurador da República.

Conforme a assessoria de comunicação da PF, desde o início de 2019, a área da Fazenda 1200, onde a operação ocorre, e áreas da União no entorno estão sendo exploradas ilegalmente por garimpeiros.

A atividade representa risco à saúde dos trabalhadores pelo uso indiscriminado de mercúrio, causa desmatamento, polui leitos de rios e causa danos irreparáveis à fauna e flora do local atingido. Além do impacto ambiental, o município de Ourilândia do Norte teve o sistema de abastecimento de água comprometido, em razão da poluição do Rio Águas Claras.

O projeto de captação de águas é uma parceria firmada entre a FUNASA e o município, no valor aproximado de R$ 24 milhões e encontra-se paralisado. O dano ambiental será quantificado, posteriormente, pela Perícia da Polícia Federal. A operação continua ao longo do dia. (Com informações da Polícia Federal)

