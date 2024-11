PRF Apreende 61kg de Skunk em Veículo Abordado na BR-230 em Altamira| PA

Foto: Reprodução | Segunda apreensão de drogas na região em menos de 15 dias revela novas táticas dos traficantes.

Neste domingo, 10 de novembro de 2024, a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava rondas na BR-230 em Altamira, no sudoeste do Pará, quando abordou um carro Fiat Fiorino. Durante a abordagem, já possuíam informações do serviço de inteligência da PRF sobre a possibilidade do veículo estar transportando drogas.

A equipe se aproximou do veículo para realizar a abordagem e percebeu que ele aparentava estar pesado. Os policiais então revistaram o condutor e perguntaram a ele qual era o motivo da viagem, mas suas respostas não convenceram os policiais. Além disso, eles estranharam o peso que ele levava no veículo. Por isso, conduziram o carro até o posto de fiscalização da PRF em Altamira para realizar uma inspeção mais detalhada e segura.

Durante a revista, observaram um vazamento nos dois cilindros de GNV e marcas de massa plástica recente. A equipe então removeu os cilindros e encontrou uma abertura que continha 61 kg de skunk em tabletes.

Esta é a segunda apreensão de drogas realizada em Altamira em menos de 15 dias, o que chama atenção para as mudanças nos modos de operação dos traficantes. Na região entre Santarém e Rurópolis, eles utilizaram outro veículo, desta vez disfarçado de ambulância, para transportar mais de 300 kg de maconha e armas. Agora, tentaram passar por Altamira com drogas escondidas dentro desses dois cilindros.

