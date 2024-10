PF investiga crime de violência política de gênero contra candidata trans ao cargo de vereadora no PA

PF investiga crime de violência política de gênero contra candidata trans ao cargo de vereadora no Pará — Foto: Reprodução/PF PA

Dois homens são suspeitos de mesclarem e divulgarem imagens e vídeos regulares de campanha política com vídeos de conteúdo adulto no intuito de constranger e humilhar a candidata.

A Polícia Federal divulgou nesta quinta-feira (3) uma investigação que apura o crime de violência política de gênero contra uma candidata trans que está concorrendo ao cargo de vereadora em Paragominas, região sudeste do Pará.

Segundo levantamentos da PF, dois homens mesclaram imagens e vídeos regulares de campanha política com vídeos de conteúdo adulto no intuito de constranger e humilhar a candidata.

O caso foi denunciado após os ataques serem utilizados de forma que à condição de mulher da candidata foi questionada, além dos suspeitos terem a intenção de dificultar a sua campanha eleitoral.

Durante a operação, foram realizados dois mandados de busca e apreensão que resultou na apreensão de aparelhos celulares e computador, que serão analisados para embasar a investigação.

A PF informou que o cenário de agressão vai contra os direitos humanos e políticos e que se confirmadas, os investigados poderão ser condenados a até quatro anos de reclusão.

A cerca da lei que torna crime a violência política de gênero, neste ano completa três anos desde a sua implementação.

A lei estabelece regras jurídicas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher nos espaços e nas atividades relacionadas ao exercício de seus direitos políticos.

A norma também assegura a participação de mulheres em debates eleitorais e criminaliza a divulgação de fatos ou de vídeos com conteúdo inverídico durante a campanha eleitoral.

Fonte: G1 PARÁ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/15:54:50

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

