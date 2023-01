Corpo de brasileira soldado nos EUA segue desaparecido 3 dias após namorado confessar assassinato

Anna Laura, de 22 anos, estava desaparecida desde o dia 27 de dezembro — Foto: Redes Sociais

Família da jovem de Santarém de 22 anos cobra justiça e aguarda notícias sobre as investigações.

A cada dia que passa, aumenta a dor e angústia da família da brasileira de Santarém (PA) Anna Laura Costa Porsborg, 22 anos, que era soldado do Exército norte-americano.

Já se passaram três dias desde que familiares dela foram informados pela Polícia Federal que Luís Antônio Gomes Akay, que era namorado da Laura, confessou o assassinato da jovem em Los Angeles, nos Estados Unidos. No entanto, ao ser preso, ele não revelou o paradeiro do corpo, que ainda não foi encontrado.

Luís Antônio também teria confessado à Polícia de Los Angeles que a motivação do crime foi um pedido feito por Anna Laura para dar um tempo no relacionamento, o que não foi aceito por ele.

O último contato de Anna Laura com a Erbena Costa, que mora em Santarém, oeste do Pará, teria ocorrido no dia 27 de dezembro de 2022, conforme boletim de ocorrência registrado na delegacia da Polícia Federal em Santarém no dia 30.

O casal, que teria ficado noivo, estava hospedado em um hotel em Los Angeles, onde passava uns dias de férias. Anna Laura morava no estado da Virgínia.

Após os contatos da vítima com a família cessarem, a mãe de Anna Laura comunicou o desaparecimento à Polícia Federal para que o caso fosse investigado, na esperança de que a filha fosse encontrada com vida.

Polícia de Los Angeles procurou namorado

A polícia de Los Angeles foi acionada e começou a investigar Luís Antônio. A primeira versão do jovem foi de que após uma briga do casal, Anna Laura teria deixado o hotel levando apenas o celular e não teria retornado mais.

Dias depois, ele confessou ter matado a namorada, mas não informou o que tinha feito com o corpo na esperança de não ser condenado, segundo informações repassadas pelo FBI à Polícia Federal.

As investigações seguem sob o comando da polícia de Los Angeles com auxílio do FBI. A Polícia Federal do Brasil informou que presta apoio com informações, por meio de seu adido policial nos EUA. (Com informações de Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA).

