PF investiga divulgação de vídeos íntimos envolvendo candidato nas eleições de 2024

(Foto: Reprodução) – As autoridades suspeitam que as imagens, registradas sem o consentimento do candidato, tenham sido disseminadas para prejudicar a imagem dele, interferindo no processo eleitoral

Em uma ação coordenada pela Polícia Federal e pela Promotoria Eleitoral de Brasnorte, a operação Fallere foi deflagrada nesta sexta-feira (8/11), em Brasnorte e em Cuiabá, com o objetivo de investigar a divulgação de vídeos íntimos, envolvendo um candidato a prefeito nas Eleições 2024.

Os policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juiz Eleitoral de Garantias do Núcleo II. A ação visa coletar provas que possam ajudar na identificação dos responsáveis pela produção e divulgação dos vídeos.

Durante as buscas realizadas na residência de um dos investigados, os policiais federais apreenderam três celulares, uma pistola, várias munições e uma quantia de R$ 100 mil em espécie. Em decorrência da posse ilegal de arma de fogo, o suspeito foi preso em flagrante e uma nova investigação foi instaurada para apurar a origem do dinheiro apreendido.

O nome da operação, Fallere — que significa “ludibriar” em latim — faz alusão à estratégia usada pelos envolvidos para enganar o candidato, simulando um relacionamento que, na verdade, visava gravar cenas íntimas para comprometer sua campanha eleitoral. A medida cautelar visa coletar novos elementos de prova que auxiliem na instrução do inquérito, com foco em identificar outras pessoas envolvidas na disseminação do conteúdo nas redes sociais.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Mato Grosso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/11/2024/14:25:20

