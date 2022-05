PF investiga quadrilha que falsificava laudos para comércio de armas no Pará

Várias armas de fogo foram apreendidas durante a operação (Foto:Divulgação/ PF)

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Tucuruí e um em Marabá, na manhã desta quarta-feira (25)

Suspeitos de integrar uma quadrilha que falsificava laudos para o comércio de armas foram alvos de mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (25). Três foram cumpridos em Tucuruí e um em Marabá, no sudeste do Pará. A ação é parte da operação “Laverna”, deflagrada pela Polícia Federal. Não houve prisões, e as investigações seguem em andamento. (As informações são do O Liberal).

De acordo com informações da PF, os investigados são responsáveis pelo comércio de armas ne região. O esquema criminoso era voltado para a simulação ou falsificação de requisitos previstos no artigo 4º da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

“Comprovada falsidade dos laudos de avaliação psicológica aumenta os indícios de que outros requerimentos intermediados pelos investigados também tenham sido baseados em documentos falsos, denotando verdadeiro”, informou a Polícia Federal.

Os investigados devem responder pela emissão de laudos ideologicamente falsos e pelo crime de associação criminosa e, caso sejam condenados, estarão sujeitos a penalidades que variam de dois a seis anos de reclusão, além de multa.

Ainda de acordo com a PF, os laudos falsos seriam inseridos no sistema da própria Polícia Federal (Sinarm), que regula a aquisição, porte, renovação e transferência de arma de fogo. O nome da operação faz alusão à deusa romana dos ladrões, trapaceiros e do mundo inferior.

