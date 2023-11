PF lacra 3 postos e fecha 2 empresas por girar R$ 350 mi do tráfico no MT

(Foto>Reprodução Folha Max) – A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) deflagaram nesta segunda-feira (13) mais uma fase da Operação Jumbo que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro num esquema envolvendo traficantes e empresários donos de postos de combustíveis. Os envolvidos no esquema teriam movimentado e lavado pelo menos R$ 350 milhões oriundos do tráfico de drogas.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Cuiabá e Mirassol D’Oeste, bem como encerradas as atividades empresariais de três postos de combustíveis e de duas transportadoras. Um dos posto está localizado na avenida Miguel Sutil nas proximidades da trincheira Jurumirim.

Dessa vez, não foram expedidos mandados de prisão contra os investigados. A operação foi autorizada pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá, como desdobramento da primeira fase da Operação Jumbo, deflagrada inicialmente em maio de 2022 em Cuiabá, para que desarticulou organização criminosa.

Naquela ocasião, oito pessoas foram alvos de mandados de prisão. De acordo com a Polícia Federal, as investigações e investidas contra o tráfico de drogas continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização das organizações criminosas. Nessa fase da operação também houve o apoio da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

