Família que morreu em acidente na BR-163 em Novo Progresso, voltava de festa de aniversário

Faleceram o pai Fernando da Silva, Alexandra Moraes da Silva (mãe) e o filho do casal Enzo Gabriel da Silva, de 3 anos. Morreram no local. (Foto>Reprodução)

Três pessoas estavam em uma motocicleta Honda Biz atingida por VW Gol no domingo a noite em Novo Progresso; os 3 morreram.

Acidente ocorreu na BR-163 altura do km 305, distante aproximadamente 6 km sentido Novo Progresso/Mato Grosso.

As três vítimas do acidente envolvendo uma moto Biz e mais um veículo na noite de domingo 12 de novembro em Novo Progresso serão trasladadas para a cidade de Terra Nova, no Mato Grosso onde serão velados e sepultados.

Faleceram o pai Fernando da Silva, Alexandra Moraes da Silva (mãe) e o filho do casal Enzo Gabriel da Silva, de 3 anos. Morreram no local.

Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso junto a um amigo da família, o casal voltava da festa de aniversário de um ano de uma criança moradora no distrito de Castelo de Sonhos (distante 153 km de Novo Progresso), no município de Altamira que fazia um ano naquele domingo, quando sofreu o acidente.

O acidente

De acordo com a ocorrência, a batida aconteceu por volta das 23h55 de domingo (12/11). A motocicleta bateu de frente em um Gol. Conforme apurado, o carro Gol VW, invadiu a pista contrária e atingiu de frente a motocicleta, onde estavam as vítimas. A rodovia foi interditada para socorrer as vitimas, o processo de socorro aguardou a pericia e foi madrugada adentro, terminando por volta das 6h00min desta segunda-feira, 13 de novembro de 2023

Motorista

O motorista do WV Gol que teria provocado o acidente, foi atendido pelos socorristas da Via Brasil encaminhado para hospital municipal e posteriormente para Policia Civil, onde está preso. O homem já foi identificado pela Polícia Militar com sinais de embriagues e está a disposição da justiça na delegacia do município.

Leia mais:

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2023/10:39:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...