PF prende dois estrangeiros transportando barbatanas de tubarão

(Foto: Reprodução) – A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de SP/Guarulhos prendeu, na terça-feira (3/12), dois homens transportando itens da fauna brasileira sem a devida autorização legal.

Policiais federais, que fiscalizavam as bagagens de passageiros de voos internacionais, no âmbito da Operação Thunder (da Interpol), identificaram por meio do aparelho de raio-x, materiais suspeitos nas bagagens de dois homens, nacionais da China, de 68 e 72 anos de idade, que possuem RNM (Registro Nacional de Migrante) permanente.

Os suspeitos foram localizados e suas malas foram abertas na presença dos fiscais do IBAMA e testemunhas, momento em que foram encontradas, em ambas as bagagens, um total de 50 barbatanas de tubarão, 38 pepinos do mar, mais de 3 Kg de bexigas natatórias e quase 1 kg de pescado seco.

Os homens não apresentaram documentos que permitissem o transporte internacional dos itens, tampouco permissão ou autorização legal. Eles tiveram os itens apreendidos, foram presos pela prática de contrabando, crimes ambientais e também foram multados. Os presos pretendiam levar a carga ilícita, que alegaram ser para consumo próprio, para Hong Kong.

Leia Também: PF prende homem no momento em que recebia dinheiro falso

Os tubarões são espécies que constam da lista CITES, como espécies que devem ser especialmente preservadas, em razão do risco de extinção, e cujo comércio internacional é proibido.

Fonte: Redação e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/15:36:16

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...