Protestos contra o governo e a favor da vacina são noticiados por mídia estrangeira

(Foto:Reprodução) – Jornais deram destaque à abertura de investigação na Procuradoria-Geral da República e ao número de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil.

Os protestos de sábado (3) contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) e a favor da vacina no Brasil foram noticiados em grandes veículos da imprensa estrangeira.

The New York Times

O “New York Times” publicou uma reportagem na qual diz que os brasileiros já estavam bravos pela lentidão do governo para adquirir vacinas e, agora, também estão furiosos por causa de escândalos de corrupção envolvendo negociações para contratos.

Reprodução da reportagem do ‘New York Times’ sobre as manifestações de 3 de julho — Foto: Reprodução/NYTimes

De acordo com o jornal norte-americano, as mudanças de roteiro das histórias de uma possível propina “são dignas de um reality show de TV”.

O jornal lembra que a pandemia já matou cerca de 520 mil pessoas no país.

Também foi citada a abertura de uma investigação pela Procuradoria-Geral da República para investigar a negociação de vacinas da Covaxin.

“No sábado, era palpável a raiva por causa das últimas revelações quando dezenas de milhares de pessoas foram às ruas para uma terceira rodada de manifestações contra o governo Bolsonaro”.

The Guardian

O jornal inglês “The Guardian” também publicou um texto sobre as manifestações: “Grandes multidões de manifestantes voltaram às ruas das maiores cidades do Brasil para exigir a remoção do presidente que eles culpam por mais de meio milhão de morte”.



Reprodução da página do ‘The Guardian’ com a notícia das manifestações de 3 de julho — Foto: Reprodução/The Guardian

BBC

Na BBC, se lê que dezenas de milhares de pessoas foram protestar contra Bolsonaro e a forma como ele administra a pandemia de Covid-19.

A rede também afirma que os protestos foram antecipados pelas denúncias recentes de corrupção nas negociações de vacinas.

Associated Press

O texto da agência Associated Press abre com a informação de que os protestos acontecem um dia depois de o Supremo Tribunal Federal ter autorizado uma investigação sobre o potencial caso de corrupção envolvendo a negociação de vacinas.

“Os manifestantes se juntaram aos milhares em mais de 40 cidades para exigir o impeachment de Bolsonaro e mais acesso às vacinas contra a Covid-19”.

Por:G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...