Piloto decola avião cheio de armas e drogas após chegada da PF próximo ao Paraguai

A aeronave foi identificada realizando pouso em pista não homologada e, após tentativa de abordagem, o piloto fugiu do local com o bimotor. Após buscas, o avião foi localizado acidentado em área de mata próximo a Coronel Sapucaia, sem os tripulantes, que seguem foragidos.

(Foto:Polícia Federal) – A Policia Federal, em ação conjunta com o Bope/MS, apreendeu na madrugada do último sábado (16/4) grande quantidade de cocaína e armamento em uma aeronave na região de Coronel Sapucaia/MS, fronteira com o Paraguai.

