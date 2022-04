Santarém ganha o maior e mais moderno terminal hidroviário do Brasil

Estrutura tem capacidade para receber cruzeiros internacionais e representa progresso, conforto e segurança para a região oeste do Pará (Foto/reprodução: Agência Pará).

Situado às margens do rio Tapajós, o Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém – Joaquim da Costa Pereira, no Baixo Amazonas, será entregue à população nesta quarta-feira (20) pelo Governo do Pará.

Com investimento de mais de R$74 milhões, o porto tem 22 mil metros quadrados de área construída e pode receber mais de três mil passageiros por dia. A obra está sendo vista como um meio para a integração do modal fluvial da região, além de proporcionar mais conforto e segurança para quem depende dos rios para se deslocar. (Com informações da Agência Pará).

“Vai trazer mais dignidade para o povo santareno e vai melhorar o controle de mercadorias. É algo revolucionário que o município recebe. Uma obra histórica e estratégica. Era algo que nós precisávamos há muito tempo. O terminal vai fazer uma diferença enorme para as pessoas. O município é um dos principais polos da região no transporte de passageiros e cargas,” ressalta José Roberto Branco Ramos, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (ACES).

A estrutura foi pensada para receber grandes embarcações, como cruzeiros, o que deve potencializar a atividade turística na região, gerando emprego e renda. A construção do terminal já trouxe 850 novos postos de trabalho.

“Graças a Deus chegou o grande momento. A nossa região estava merecendo. O terminal será bem utilizado por todos nós, tanto por quem trabalha com carga, quanto por passageiros”, reforça, ansioso, Denir Trindade, morador de Santarém há mais de 20 anos, onde trabalha como marítimo no transporte de soja.

Vânia Suely Pereira Maia lembra que movimentar a economia de Santarém sempre foi o objetivo do pai, o empresário Joaquim da Costa Pereira, falecido em 2010, e que será homenageado com o nome do terminal.

“Ele foi um visionário, um grande empreendedor na região. Começou a trabalhar aos 12 anos de idade. Fez de tudo um pouco, e teve, inclusive, uma fábrica de gelo para abastecer os ribeirinhos. Dedicou-se a muitas áreas. Ele sabia que para ter mais progresso, Santarém precisava de um porto porque os rios são nossas estradas. Ficamos muito felizes com a homenagem que os alegra muito porque esse sempre o desenvolvimento e o progresso da região sempre foi um sonho do meu pai,” lembra a empresária.

O Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém – Joaquim da Costa Pereira será o nono porto entregue na região, beneficiando mais de 700 mil habitantes do Baixo Amazonas.

“A entrega do Terminal Hidroviário de Santarém está sendo aguardada com muita expectativa pelos moradores, pois é uma obra histórica para região. Por muito tempo, os usuários não tinham condições dignas para viajar na cidade, uma das mais importantes do estado. Mas a partir de agora, a realidade será outra, pois teremos o maior e mais moderno porto público de passageiros do Brasil, sem sombra de dúvidas”, enfatiza Abraão Benassuly, presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH).

Estrutura

A sala de embarque do terminal oferece 1.205 cadeiras longarinas, rede wi-fi gratuita e duas escadas rolantes que facilitam a acessibilidade ao segundo piso. O porto será administrado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenadoria de Portos.

Foto: Ag. Pará

Climatizado, o equipamento público tem vestiários e banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência. A área inclui ainda farmácia, três lanchonetes, restaurante, e espaços para instalação de lojas e quiosques, além de salas para órgãos de segurança e justiça, como Polícia Militar, Conselho Tutelar e Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon).

Para auxiliar no embarque e desembarque de passageiros, o espaço tem rampa metálica biarticulada, passarela coberta em concreto e flutuante com oito fingers para atraque das embarcações. Na área externa, o estacionamento tem 5.800 metros quadrados e inclui vagas para carros, motocicletas e bicicletas, além de pontos para táxis e ônibus.

Já o terminal de cargas tem um galpão com mais de seis mil metros quadrados para abrigar cargas e utensílios dos passageiros.

Serviço: A entrega do Terminal Hidroviário de Santarém será nesta quarta-feira (20), às 17h. Rua Araguarina, SN, bairro Prainha.

