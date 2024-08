Piloto morre após avião cair no mar durante show na França; veja vídeo

Foto: Reprodução | Acidente aconteceu nesta sexta-feira (16) durante show aéreo da Patrouille de France.

Um piloto morreu nesta sexta-feira depois que o jato Fouga Magister que ele pilotava durante uma apresentação aérea em Lavandou, no sul da França, caiu no mar Mediterrâneo, disseram autoridades francesas.

“O corpo do piloto foi recuperado”, disse a autoridade local responsável pela região de Var, no sul da França.

Autoridades francesas acrescentaram que um inquérito estava em andamento para examinar o que causou o acidente.

O show aéreo fazia parte de uma comemoração do 80º aniversário do desembarque das forças aliadas no Dia D em Provence.

A apresentação aérea também envolvia a participação da equipe de acrobacias aéreas “Patrouille de France” da Força Aérea Francesa, que decidiu cancelar sua demonstração no evento devido ao acidente.

O acidente ocorreu apenas dois dias depois que dois jatos militares franceses colidiram no leste da França, matando dois militares e deixando um único sobrevivente.

Fonte: Reportagem de Kate Entringer, Sudip Kar-Gupta e Geert De Clercq

