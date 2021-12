Piloto morre após tentar pousar avião e aeronave cair na Terra Yanomami

Alan do Espírito Santo da Luz, de 41 anos, morreu após o avião em que pilotava cair na região indígena de Surucucu, no Norte de Roraima. — Foto: Arquivo pessoal

Familiar de Alan do Espírito Santo da Luz, de 41 anos, informou para a Polícia Civil que a vítima teve que arremeter o avião pois havia várias crianças em uma pista na região de Surucucu, no município de Alto Alegre.

Um piloto identificado como Alan do Espírito Santo da Luz, de 41 anos, morreu após a queda de uma aeronave próximo a uma pista na região de Surucucu, na Terra Indígena Yanomami, no município de Alto Alegre, no Norte de Roraima. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nessa quarta-feira (22).

Um familiar do piloto registrou um Boletim de Ocorrência na tarde dessa terça-feira (21), segundo a Civil. Ele informou que Alan pilotava uma aeronave na manhã de segunda-feira (20) e que ao tentar pousar, teve de arremeter o avião pois havia várias crianças na pista.

Segundo o relato, a aeronave caiu após a manobra. O avião e a vítima foram encontrados por volta das 10h dessa terça-feira, conforme a Civil.

A Civil ressaltou, ainda, que a investigação sobre o acidente aéreo cabe ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB).

O g1 entrou em contato com a FAB e aguarda retorno.

O corpo de Alan foi removido à Boa Vista por familiares e entregue na noite de terça-feira ao Instituto Médico Legal (IML). Ele foi liberado aos familiares para sepultamento na manhã desta quarta.

22/12/2021

