Piloto que morreu em queda de helicóptero no pantanal era do Corpo de Bombeiros do Pará

Coronel Mauro Tadeu morreu em acidente de avião — Foto: Divulgação

O piloto, coronel Mauro Tadeu do Corpo de Bombeiros do Pará, morreu. Ele estava atuando na força-tarefa de combate a incêndios na região.

Um helicóptero do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) caiu no Pantanal, na região da divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na noite dessa segunda-feira (30). O piloto, coronel Mauro Tadeu do Corpo de Bombeiros do Pará, morreu. Ele estava atuando na força-tarefa de combate a incêndios na região.

De acordo com o Ibama, o acidente foi volta de 18h e às 23h parte da tripulação que fazia parte da equipe, mas que não encontrava-se na aeronave foi localizada. No entanto, o piloto desapareceu e foi localizado na madrugada desta terça-feira (1º), em meio aos destroços da aeronave.

A aeronave era usada no combate aos incêndios no Pantanal. A aeronave fazia uma manobra quando pegava água em um rio.

Segundo a Ibama, o helicóptero é um Bell BH06 long ranger.

A tripulação estava no solo, por isso foi localizada rápido. O piloto estava sozinho na aeronave no momento da queda.

Sobre a causa do acidente, o Ibama informou que ainda não tem confirmação, e que aguarda a perícia da aeronáutica, do Cenipa – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, emitiu uma nota de pesar pela morte do coronel. “Transmito à família e amigos do comandante Mauro Tadeu da Silva Oliveira, sentimentos de pesar e nossas orações. Faleceu em acidente com helicóptero do IBAMA, no cumprimento da brava missão de combate aos incêndios florestais no Parque Nacional do Pantanal Matogrossense”, diz.

