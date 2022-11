Pistoleiro atira em homem que praticava caminhada em Marabá

(Foto: Ilustrativa) – Na noite desta segunda-feira (7), o indivíduo, identificado como Leão Simões de Oliveira, 55 anos, foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo, por volta de 20h10, enquanto realizava caminhada, próximo à Praça da Criança, em Marabá, no sudeste do Pará.

Segundo testemunhas, o pistoleiro era um homem moreno, gordo e com barba fechada. O suspeito trajava camiseta, cor cinza, e calça jeans. Depois de alvejar Leão Oliveira, o atirador fugiu em direção ao Bairro Km 7, correndo a pé e desapareceu. A vítima também mora no Bairro Km 7, no Núcleo Nova Marabá.

De acordo com uma filha de Leão Oliveira, o pai tinha conflitos com sua esposa. Ela informou que, nos últimos dias, a Polícia Civil esteve à procura de seu genitor, indo várias vezes á residência da vítima, mas ele não foi preso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e conduziu o baleado, com vida, para o Hospital Municipal de Marabá (HMM). (Com informações do Portal Debate).

