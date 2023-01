“Pistoleiro” de MT é localizado e preso no interior de Minas Gerais

(Foto:Reprodução) – Mário da Silva Neto, vulgo “matador” e “pistoleiro”, de 35 anos, réu por homicídios ocorridos em Mato Grosso e procurado pela Justiça, foi preso nesta terça-feira (03) no interior de Minas Gerais. Ele foi localizado na cidade mineira de Itamogi, depois de uma troca de informações entre as Polícias Civil de São Paulo e Mato Grosso e a PM de Minas Gerais.

Em outubro do ano passado, ele fugiu de uma abordagem da Polícia Militar de São Paulo e, na ocasião, deixou no local uma CNH com suspeita de falsidade. O documento trazia uma foto do foragido, mas constava o nome de Antonio Vieira da Silva. Após as informações trocadas entre as polícias dos três estados, foi confirmada a identidade do foragido.

No ano passado, ele foi condenado a 17 anos de prisão pelo homicídio de Kaio Henrique Costa. O crime ocorreu em Nobres, em 2016, mas, diante da alta periculosidade do réu, o júri foi realizado na Comarca de Várzea Grande.

Além do crime em Nobres, ele respondeu a processos penais na Comarca de Rondonópolis por dois homicídios na cidade, em 2016.

Em outubro de 2016, ele foi localizado, escondido em uma residência em Cuiabá, onde foi cumprido um mandado da Comarca de Rondonópolis, por uma equipe da Delegacia de Homicídios daquele município. Ele foi encaminhado à Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande).

Em março de 2017, foi dado cumprimento dentro da penitenciária de Rondonópolis de mandado oriundo da Comarca de Nobres.

Em novembro de 2021, Mário Neto fugiu do Centro de Ressocialização de Cuiabá (Carumbé), quando realizava atividades de equiterapia. Ele estava com tornozeleira eletrônica e rompeu o equipamento após a fuga, que foi encontrado nas proximidades de um supermercado atacadista na região da unidade prisional. Desde então, era procurado pela Justiça. (Com informações do RDNEWS – Portal de notícias de MT).

Jornal Folha do Progresso em 04/01/2023/17:13:09

