Quase 300 quilos de pescados são apreendidos em Marabá — Foto: Prefeitura de Marabá/Reprodução

Tucunaré, Mapará, Pescada branca, Bagre e Tambaqui estão no período de defeso e não podem ser vendidos. Carga foi doada e proprietários de peixarias foram multados em R$ 7,9 mil.

Quase 300 quilos de diferentes pescados foram apreendidos em Marabá, no sudeste do Pará. Os peixes estão com pesca e venda proibida por causa do período de defeso.

A apreensão ocorreu nos bairros Laranjeiras e Nova Marabá na terça-feira (3). Entre os peixes apreendidos estão Tucunaré, Mapará, Pescada branca, Bagre e Tambaqui, totalizando 294 quilos de pescado irregular.

“O peixe proibido para a venda estava misturados aos de criatório para camuflagem”, segundo a prefeitura de Marabá.

“Os proprietários foram notificados e responderão processo administrativo. O total em multa foi de R$ 7.930” da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) municipal, responsável pela fiscalização que flagrou as irregularidades.

Os autuados descumpriram Decreto municipal nº 352 que dispõe sobre o período de Defeso Piracema temporada 2022-2023, época de reprodução dos peixes.

O material apreendido foi doado para moradores da Vila São José e Residencial Magalhães, em São Félix. (Com informações do g1 Pará).

Jornal Folha do Progresso em 04/01/2023/16:43:15

