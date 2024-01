Pizzaria entrega pizza de papelão a cliente que fez Pix de um centavo e enviou comprovante falso

O golpista tentou enganar a pizzaria enviando um comprovante falso editando o valor. Dono do local disse que não é a primeira vez que sofre tentivas de golpes e que já teve prejuízo.

O dono de uma pizzaria resolveu enviar uma pizza de papelão a um cliente que fez um comprovante de Pix falso. Na hora do pedido, o proprietário percebeu que na conta do estabelecimento havia entrado o apenas R$ 0,01, e não os R$ 74,90 que estavam no comprovante falso. Por isso, ele resolveu se ‘vingar’ do cliente.

O caso aconteceu no último dia 17, em Colinas do Tocantins, no norte do estado. O dono da pizzaria, que não quis se identificar, disse que as tentativas de golpes são comuns e variadas. Ele explicou como foi a ação do ‘cliente’ desta vez.

“Eles ligam aqui e tentam vários tipos de golpes. Esse foi um deles. Ele (o golpista) solicitou a pizza e pediu o meu Pix, falou que ia pagar e mandou um centavo para pegar os dados da minha conta, alterou o valor, alterou o nome e me mandou um comprovante falso como se tivesse feito no valor da pizza”, contou o dono da pizzaria.

Após a pizza de papelão ser entregue, o jovem ainda respondeu com deboche elogiando o prato. “Top demais oh”, disse na mensagem.

O proprietário disse que estava indignado quando mandou a pizza falsa. “As autoridades disseram que não podem fazer nada, os meninos continuam fazendo isso então resolvi pagar na mesma moeda”, desabafou.

Outros golpes

Dessa vez o dono percebeu o golpe a tempo. Mas ele afirma que foi vítima em outras situações. “Já perdi mais de R$ 400 em um golpe uma vez”, explicou.

Segundo o dono, os golpistas tentam de tudo para conseguir enganar, em outra ocasião um deles já se passou por policial. “Ele pediu três pizza e três refrigerantes para entregar na delegacia, achei estranho a foto do perfil”, disse o dono.

Fonte: g1 Tocantins e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2024/12:50:00

