PL oficializa Éder Mauro como candidato à Prefeitura de Belém

O Partido Liberal (PL) oficializou nesta quarta-feira (24) a candidatura do Deputado Federal Éder Mauro à Prefeitura de Belém. A convenção da sigla foi realizada no ginásio de um clube, localizado no bairro da Pedreira.

A médica anestesiologista Tatiane Coelho (PL) será a candidata a vice-prefeita na chapa de Éder Mauro.

O candidato afirmou que os investimentos trazidos pela COP 30 serão uma oportunidade para aplicar em questões estruturais e obras de emergências da cidade.

“Nós somos uma cidade que está com inúmeros problemas. E hoje, tirar Belém do lixão, e as questões da nossa saúde, que enfrenta grandemente problemas, são prioridades”, disse.

Para as eleições de 2024, o Partido Liberal não fez coligação com outros partidos. Ao todo, foram lançados 36 pré-candidatos a vereadores.

Perfil

Eder Mauro Cardoso Barra é deputado federal pelo terceiro mandato, sendo eleito em 2014 e 2018 pelo PSD; e em 2022 pelo PL para a Câmara Federal.

Também concorreu ao cargo de prefeito de Belém em 2016 pelo PSD, mas não conseguiu se eleger. Antes de entrar para política, se formou em direito e atuou como delegado em Belém por trinta anos.

As convenções fazem parte do calendário oficial da Justiça Eleitoral e são um requisito necessário para as legendas e federações que desejam lançar políticos na disputa.

Uma vez definidos os candidatos nas convenções, até o dia 15 de agosto, a Justiça Eleitoral vai receber os registros dos nomes escolhidos.

Nas eleições municipais, esses registros são feitos pelos partidos nos juízos eleitorais, a primeira instância.

