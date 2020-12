Plantão policial: casal é preso com dinheiro e 33 ‘petecas’ de cocaína no bairro São José Operário

Polícia conseguiu chegar ao casal após denúncias anônimas.

Um casal foi preso na quarta-feira (10) com 33 ‘petecas’ de cocaína em Santarém, no oeste do Pará. A prisão aconteceu no bairro São José Operário e o caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

De acordo com informações da polícia, denúncias anônimas foram feitas à guarnição da PM de que o casal estaria comercializando material entorpecente na residência.

A guarnição da polícia realizou a abordagem e conseguiu flagrar o casal com 33 petecas de cocaína, além de uma quantidade de dinheiro em espécie.

O homem ainda tentou fugir da residência, deixando o material ilícito com a companheira, mas a polícia conseguiu interceptar a fuga e prender o casal.

O casal foi apresentado na delegacia de polícia civil, onde ficou detido até a audiência de custódia no Fórum de Santarém.



Foto: Adonias Silva/G1

Fonte: Dominique Cavaleiro, G1 Santarém

