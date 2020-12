Filho é preso por furtar gado da fazenda do pai em Mato Grosso

O suspeito contou com a ajuda de outro homem, que também foi preso, para contratar transporte e embarcar os animais.

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu duas pessoas por furto de gado nesta quarta-feira, 9, em Santa Terezinha, que fica a cerca de 1.300 quilômetros de Cuiabá. Segundo as autoridades, 46 cabeças furtadas de duas propriedades do município foram recuperadas.

Um dos suspeitos é filho do proprietário de uma das fazendas furtadas. Ele teria misturado o gado do pai com as outras cabeças furtadas de uma propriedade vizinha, com auxílio de mais uma pessoa, contratou o transporte e fez o embarque nos caminhões.

A ação da polícia

A Delegacia da Polícia Civil de Santa Terezinha foi comunicada na manhã de quarta-feira que algumas cabeças de gado foram embarcadas em caminhões em uma gleba, na área rural do município, e estariam a caminho de Santana do Araguaia (PA), que faz divisa com Mato Grosso.

Seguranças das duas propriedades realizaram rondas no entorno da fazenda e próximo à gleba Carlos Pelicioli, ainda nos limites do município de Santa Terezinha, abordaram os caminhões carregados com os animais.

A equipe constatou que havia alguns bezerros e animais adultos que eram de uma propriedade, cujo dono faleceu recentemente. Após encontrar o gado, os seguranças entraram em contato com a equipe da Polícia Civil em Santa Terezinha, que foi até o local para atender a ocorrência, com apoio da Polícia Militar.

O delegado de Santa Terezinha, José Ramon Leite, conta que os motoristas que conduziam o gado não tinham conhecimento da origem dos animais e que o erro deles foi fazer o transporte sem a guia de autorização obrigatória, que é emitida pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea). Dessa forma, os dois responderão administrativamente perante o Indea.

Já os envolvidos diretamente no furto do gado foram presos em flagrante. Os dois homens presos foram encaminhados para a unidade prisional de Vila Rica e estão à disposição da Justiça.



Foto: Polícia Civil

Fonte: Canal Rural

