PM apreende arma de fogo e recaptura foragido em Novo Progresso

Foragido tinha mandado de prisão pendente pelo crime de homicídio.

Um foragido da Justiça foi recapturado durante ação da Polícia Militar no município de Novo Progresso, na região sudoeste do Estado. Também foi apreendida uma arma de fogo. As informações são deste domingo (21).

Os agentes realizavam rondas na altura do 12 KM, da rodovia BR 163, na Serra do Cachimbo, quando abordaram um carro com dois ocupantes. Durante a abordagem foi encontrado com o condutor do veículo um revólver, calibre .22 e 29 munições. Ao verificar a documentação do segundo ocupante, morador de Mato Grosso, foi constatado que havia um mandado de prisão pendente pelo crime de homicídio.

Os dois homens foram conduzidos para a Unidade Integrada Pará Paz, no Distrito de Castelo dos Sonhos, responsável pelo procedimento administrativo.

Por G1 PA — Belém

21/03/2021 17h47

