PF cumpre mandado de busca e apreensão em Belém contra alvo investigado pelo crime de moeda falsa

(Foto:Reprodução) – Ação faz parte da Operação Rastro Falso, que visa desarticular o grupo criminoso envolvido no envio de cédulas falsas para várias partes do território nacional

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta segunda-feira (22), mandado de busca e apreensão contra um alvo investigado pelos crimes de moeda falsa e organização criminosa, na Região Metropolitana de Belém (RMB). A ação é parte da Operação Rastro Falso, que visa desarticular o grupo criminoso.

Segundo informações da PF, os crimes teriam sido praticados por indivíduos que estariam remetendo cédulas falsas para várias partes do território nacional. Ao todo, quatro policiais federais cumprem o mandado, expedido pela 3ª Vara Criminal Federal da Secção Judiciária no Estado do Pará.Caso o resultado do cumprimento do mandado corrobore a hipótese criminal, os envolvidos serão indiciados, podendo responder por delitos que, somados, podem chegam a 20 anos de prisão.

Por:Redação Integrada (com informações da PF)

