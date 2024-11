PM da reserva é encontrado amarrado com sinais de tortura após assalto em Belém

PM é morto em Belém. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Este é o sexto caso de violência contra agente de segurança pública em menos de uma semana, em Belém.

Um cabo da reserva da Polícia Militar (PM) foi encontrado amarrado com sinais de tortura após um assalto em Belém, na quinta-feira (8). É o sexto caso de violência contra agente de segurança pública em menos de uma semana na capital paraense.

A vítima foi encontrada em uma área de mata do bairro Curió-Utinga e teve o carro roubado. Segundo a Polícia Militar (PM), o agente trabalhava como motorista de aplicativo quando sofreu a tentativa de roubo.

Após ser resgatado, o cabo da reserva foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. A Polícia Civil (PC) e a PM não divulgaram o estado de saúde dele.

O caso segue sob investigação, e os agentes informaram que trabalham para identificar os suspeitos envolvidos no crime. Ninguém foi preso.

Denúncias sobre o caso podem ser feitas pelos números 181 ou 190. O sigilo é garantido.

Fonte: g1 Pará — Belém Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/11/2024/08:20:22

