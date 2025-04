PM intensifica o combate à criminalidade em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – A ação foi intensificada pelo 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional (CPR XIV)

Durante o feriado da semana santa, nos dias 17 e 18 o 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional (CPR XIV), intensificou o combate a ações criminosas no município de Parauapebas.

Durante o policiamento ostensivo, a primeira diligência foi realizada por volta das 13h de quinta-feira (17), em razão de informações do Núcleo de Estatística e Análise Criminal (NEAC) de que, no Residencial Alto Bonito, havia cerca de 10 indivíduos praticando comércio ilícito de entorpecentes, sendo que um deles estaria portando uma arma de fogo.

Diante das informações, a guarnição se deslocou imediatamente até o endereço informado, onde foi localizado apenas um suspeito. O homem foi abordado e com ele foram encontrados dois rádios comunicadores, 29 embalagens de substâncias análogas à maconha, uma embalagem plástica contendo 6 gramas de material semelhante ao crack e um aparelho celular. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes e demais materiais apreendidos, para as providências cabíveis.

A segunda ação, sexta-feira (18), ocorreu por volta das 10h da manhã, no bairro Altamira, onde a guarnição recebeu informações via Centro de Atendimento e Despacho (CAD) de que estaria ocorrendo um tiroteio na Rua Itacaiúnas, nas proximidades de um estabelecimento. Ao chegar ao local, populares informaram que houve uma briga entre dois homens, sendo que um deles, portando um revólver calibre 38, havia fugido em direção ao bairro Novo Horizonte.

Com essas informações, foram realizadas diligências nas proximidades com o objetivo de localizar os suspeitos. Durante rondas pela Rua Tomé de Souza, foi identificado o primeiro suspeito, que, ao notar a presença das viaturas, tentou evadir-se do local, mas foi capturado. O homem apresentava sinais de embriaguez e estava na posse de um facão. O segundo suspeito foi encontrado com ferimentos e, após solicitação, foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Parauapebas. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 38, três estojos deflagrados e um aparelho celular. Os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil.

Por fim, por volta das 18h30 da sexta-feira, em rondas ostensivas e preventivas na Rua Castro Alves, os militares identificaram um homem que, ao notar a presença das equipes, fugiu do local e se desfez de 19 invólucros de substâncias semelhantes à cocaína. Em face do ocorrido, os materiais foram apresentados à autoridade policial para a realização dos devidos procedimentos legais.

Fonte: PM

