Rebeca vence prêmio do ‘Oscar do esporte’ e quebra tabu para o Brasil

Rebeca Andrade voltou a escrever seu nome na história do esporte brasileiro. A ginasta foi a vencedora da categoria “Retorno do Ano” no Laureus World Sports Awards, o “Oscar do Esporte”

Rebeca quebrou um tabu de duas décadas: é a primeira mulher brasileira a ganhar uma estatueta no Laureus. O evento ocorre anualmente desde 2000 e, desta vez, tem Madri como sede.

A ginasta superou cinco concorrentes para conseguir o feito inédito: o nadador americano Caeleb Dressel, a esquiadora suíça Lara Gut-Behrami, o motociclista espanhol Marc Márquez, o jogador de críquete indiano Rishabh Pant e a nadadora australiana Ariarne Titmu

O “Retorno do Ano” homenageia esportistas que superaram desafios, voltaram a competir em alto nível e conseguiram resultados expressivos. Rebeca, por exemplo, empilhou medalhas nas últimas Olimpíadas após passar por três cirurgias complexas no joelho.

O Brasil já havia sido premiado no Laureus em diferentes segmentos, mas sempre na categoria masculina: Bob Burnquist (melhor atleta de esportes de ação do ano), seleção brasileira (equipe do ano após vencer a Copa do Mundo), Ronaldo (Retorno do Ano) e Daniel Dias (Paratleta do ano).

Houve momentos na minha carreira em que temi nunca mais voltar ao que era antes — e, para todos nós, não há nada maior do que os Jogos Olímpicos. Quando olho para as quatro medalhas que trouxe de Paris, vejo o apoio que recebi da minha família, dos meus companheiros de equipe e dos meus treinadores durante minha jornada Rebeca Andrade

