PM prende duas pessoas e apreende nove tabletes de drogas e armamentos no Pará

Ações foram realizadas pela 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (14ª CIPM), em Tomé-Açú e Quatro Bocas, no nordeste paraense

Duas pessoas presas, três armas de fogo, nove tabletes de droga e mais dois quilos de entorpecentes apreendidos: este foi o saldo de ações realizadas pela 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (14ª CIPM), em Tomé-Açú e Quatro Bocas. O trabalho foi realizado ao longo desta quarta e quinta-feira (24), nas duas cidades do nordeste paraense.

Segundo informações divulgadas pela PM, foi logo durante as primeiras horas da manhã de quinta que os policiais apreenderam uma espingarda, um revólver e dois quilos de maconha que estavam escondidos na mochila de um homem.

Segundo o relato policial, a pessoa foi abordada por apresentar um comportamento avaliado como suspeito ao se deparar com a equipe que realizava rondas pela comunidade Água Branca. A dúvida foi confirmada durante a revista e o suspeito foi preso em flagrante.Ele foi conduzido para a delegacia do município, onde passou pelos procedimentos cabíveis.

Quatro Bocas

Já na comunidade Bom Jesus, localizada na zona rural do distrito de Quatro Bocas, os policiais chegaram até uma residência que era usada como ponto de venda de drogas após aproximadamente 7 quilômetros de caminhada.

Ao chegarem no local, a equipe foi recebida com vários disparos feitos por um dos suspeitos, que conseguiu fugir pela mata durante a troca de tiros. O outro comparsa que estava dentro da casa foi capturado. Ao ser interrogado, o homem revelou onde escondia os entorpecentes.

No local foram encontrados nove tabletes de maconha que estavam dentro de um balde no fundo do terreno, uma motocicleta e uma espingarda. O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil do município, onde foram tomadas as devidas providências.

O Liberal

