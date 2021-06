Jovem de 21 anos é morto a facadas na frente de casa em Altamira

(Foto:Reprodução) – Antônio Mota, mais conhecido como Toninho, foi abordado e morto por dois homens que estavam em uma motocicleta

Antônio Mota, mais conhecido como Toninho, não resistiu ao ser alvo de diversas facadas depois de ser abordado e morto por dois homens em uma motocicleta no início da noite desta quinta-feira (24). O crime ocorreu na casa do jovem de 21 anos, na rua Santos Dumont, no bairro São Domingos, em Altamira, no sudoeste paraense. As informações são do Confirma Notícias.

Segundo informações colhidas por policiais militares que atenderam a ocorrência, a vítima foi abordada pelos algozes no momento em que chegava em casa. Foi então que o homem que estava na garupa do veículo desceu e esfaqueou Antônio. Os criminosos fugiram em seguida e não há pistas de quem possa ter cometido o assassinato.

A motivação do crime ainda é um mistério. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que esteve no local e colheu as primeiras informações sobre o ocorrido.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) esteve no local. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Quaisquer informações que ajudem na elucidação do caso podem ser repassadas anonimamente e de forma gratuita ao Disque-Denúncia 181.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...