PM prende ladrão vestido só de cueca em shopping de Parauapebas

(Foto: Reprodução) – De acordo com informações do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o homem foi encontrado apenas de cueca, escondido na escada de acesso ao cofre da loja.

Um homem identificado como Kaue Patrick Santana Paes Landim, de idade não informada, foi preso pela Polícia Militar na madrugada de sábado (20/4), por volta das 4h, após invadir a loja Ótica Maia, localizada dentro do Partage Shopping, em Parauapebas, sudeste do Pará. A prisão ocorreu após o suspeito ser flagrado pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento.

De acordo com informações do 23º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o homem foi encontrado apenas de cueca, escondido na escada de acesso ao cofre da loja. Segundo relatado, ele retirou as roupas para se movimentar com mais facilidade pelos sensores de segurança. O suspeito apresentava escoriações no corpo, que alegou ter sofrido ao romper grades e atravessar espaços estreitos durante a invasão.

A ação policial envolveu as viaturas 2314 e 2309, que adentraram a loja com o apoio da gerente do local. O gerente de segurança do shopping também presenciou a prisão e confirmou as condições em que o homem foi encontrado.

Durante o interrogatório preliminar, Kaue afirmou que estava sozinho dentro do shopping, mas receberia apoio logístico externo. A partir dessa informação, as equipes iniciaram buscas nos arredores e localizaram um veículo Ford Ka branco, abandonado em um matagal próximo ao Hotel Atrium. O automóvel havia sido roubado cerca de três horas antes, no bairro Parque dos Carajás, durante uma corrida de aplicativo. Os ocupantes fugiram para a mata ao perceberem a aproximação da polícia e não foram localizados.

O suspeito, o veículo recuperado e os objetos apreendidos — incluindo um iPhone 14 preto — foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A operação contou com a participação de quatro guarnições do 23º BPM. O comandante da unidade, tenente-coronel Aquino, ressaltou a agilidade da ação e o comprometimento das equipes no combate à criminalidade.

