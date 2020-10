PM prende uma pessoa e apreende quatro quilos de maconha no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O dono do material foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas e conduzido, juntamente com os entorpecentes, para a Seccional de Marituba, onde foi realizado o procedimento administrativo cabível. O motorista do micro-ônibus também foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) apreenderam quatro quilos de maconha e prenderam uma pessoa na Alça Viária, em Marituba, região metropolitana de Belém. De acordo com informações divulgadas pela PM nesta quarta-feira (14), a droga estava dentro de um microônibus.

