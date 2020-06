PMs são acusados de desviar e vender cocaína apreendida em Barcarena

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Vale lembrar que nove policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Barcarena chegaram a ser condecorados pela apreensão, justamente por ser a maior apreensão de cocaína da história do Estado. O comando do batalhão é de uma mulher, a major Simone Chagas.

You May Also Like