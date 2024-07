POLÊMICA – Rainha do Rodeio 2024 é escolhida em votação aberta ao público em Novo Progresso

Três finalistas disputaram a vaga de Rainha do Rodeio 2024 em Novo Progresso-PA – (Foto:Instagram)

Votação do público para o Concurso Rainha do Rodeio terminou nesta quarta-feira, 3 de julho de 2024, e já tem nova rainha para Rodeio 2024 em Novo Progresso. A Festa inicia nesta quinta-feira, 4 de julho.

A votação aberta ao público para o Concurso Rainha do Rodeio 2024, terminou e na apuração totalizou mais de 30 mil votos para as candidatas.

Foram 7 candidatas a Rainha do Rodeio, a dinâmica de votação foi através de duelo no site oficial da EXPONP 2024, no INSTAGRAM- Quatro foram eliminadas na primeira fase.

A votação das 3 finalistas iniciou terça-feira(02/07), as 12:00h.

As finalistas foram:

*Mari Claudia Rodrigues

*Alayane Silva Monteiro

*Suelen Freitas Pimenta

Na soma total foi eleita Mari Claudia Rodrigues com 18.791 votos, a segunda colocada Alayane obteve 18.361 votos e em terceiro lugar Suelen com 869 votos. A coroação será nesta quinta-feira, 4, na abertura oficial da festa.

Veja Classificação

POLÊMICA -A irmã da segunda colocada Alayane Silva Monteiro que vinha liderando a votação questionou o resultado; “Foram mais de 30 mil votos e nos últimos quatro minutos foi derrotada na votação que segundo ela foi uso de perfil falso Fake. Na narrativa explica que foram muitos votos nos últimos quatro minutos…… (Assista no INSTAGRAM)

Assista ao vídeo

Mari Claudia Rodrigues gravou vídeo agradecendo os votos recebidos para ser eleita Rainha do Rodeio 2024 em Novo Progresso-PA – “Ela convida para Carreata”. (Vídeo:Instagram)

> CLIQUE AQUI E ASSISTA NO INSTAGRAM o pronunciamento da Candidata que ficou 2º lugar , após a polemica envolvendo a votação da Rainha do Rodeio da Exponp2024

Assista no Youtube

