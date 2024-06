MSI 2024: Mundial Mid-Season de League of Legends tem Participação Brasileira

O Mid-Season Invitational (MSI) de League of Legends começou no dia primeiro de maio e promete agitar o mundo dos eSports. Até o dia 19 de maio, doze times de LoL vão se enfrentar, e o Brasil está sendo representado pela equipe LOUD. Atual campeã do CBLOL Split 1 2024 (e três CBLOLs Split anteriores), a LOUD era o nome mais adequado para representar o Brasil na temporada.

MSI 2024: Evento

O campeonato internacional Mid-Season de League of Legends acontece entre o período de 1 a 19 de maio na cidade de Chengdu, na China. O correio conta com oito participantes entre as melhores equipes do mundo e as quatro grandes campeãs das regiões mais importantes de LoL. O torneio será composto por duas fases e diferentes estilos de confrontos.

Cobertura

Assim como a maioria dos campeonatos mundiais de eSports, os fãs vão poder acompanhar os combates online, em uma das maiores coberturas que o League of Legends já teve. Além dos dois canais oficiais de transmissão (Twitch e YouTube), também será possível conferir os melhores lances ao vivo através de co-streams, como Yetz, Absolut e YoDa.

Formato da Competição

O torneio é formado por um total de doze equipes participantes, de diversos países diferentes. Quatro delas, no entanto, só entram na fase final, após alguns combates decisivos de qualificação. Entenda nas próximas como funciona o andamento do MSI LoL 2024, e entenda o caminho da brasileira LOUD até o sonhado título.

Fase de Entrada

Durante o período de 1º a 5 de maio, acontece a Fase de Entrada, onde oito equipes, inclusive a LOUD, são divididas em dois grupos de quatro. A equipe brasileira caiu no Grupo B, juntamente com:

TOP eSports (TES – China);

Fnatic (FNC – Reino Unido);

GAM eSports (GAM – Vietnã).

Do outro lado, no grupo A, as equipes são:

T1 (T1 – Coréia do Sul);

Estral eSports (EE – México);

Fly Quest (FLY – Estados Unidos);

PSG Talon (PSG – Hong Kong).

Na Fase de Entrada, os confrontos são disputados em um formato “md3” ou “melhor de três”. Os resultados, então, só podem ser 2×0 ou 2×1. Ganha quem acumular duas vitórias primeiro. Esta fase do campeonato também funciona na base de dupla eliminação, com um sistema de chaves superior e inferior. Apenas as duas melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase.

Fase de Chaves

Durante o período de 7 a 19 de maio, entram os grandes campeões de cada um dos mais importantes mercados do planeta. Os dois melhores times de cada grupo da Fase de Entrada enfrentarão os quatro melhores do mundo. Confira as equipes que entram mais tarde

Gen.G – Campeã da Coreia do Sul;

Bilibili Gaming – Campeã da China;

G2 eSports – Campeã da EMEA (Europa, Oriente Médio e África);

Team Liquid – Campeã da América do Norte

Mais uma vez através de um sistema de dupla eliminação, as oito equipes finais da competição se enfrentarão em séries de Melhor de Cinco (ou md5).

LOUD – Escalação

A equipe brasileira é a atual campeã do CBLoL Split 2024 (1), CBLoL Split 2023 (1 e 2) e CBLoL (2). São simplesmente os quatro últimos CBLoLs, e a LOUD não poderia estar mais preparada para representar o Brasil no MSI 2024. O esquadrão escalado para o campeonato na China é:

Robo (Leonardo Souza);

Croc (Park Jong-hoon);

Tinowns (Thiago Sartori);

Route (Moon Geom-su);

RedBert (Ygor Freitas).

Para quem não sabia, a equipe do Brasil conta com dois sul-coreanos no elenco. Bem, na verdade três, se for contar com o treinador StarDust (a fera Son Seok-hee).

Início Difícil

O primeiro confronto da LOUD já aconteceu, mas a parceria do Brasil com a Coréia do Sul no LoL da LOUD parece não ter funcionado muito bem no início. O embate foi com uma das melhores equipes de LoL da atualidade, a TES (Top eSports).

A partida da equipe brasileira passou longe de ser ruim, mas a fase do time chinês é realmente brilhante, e inclusive a Top eSports já dispara como uma das favoritas a classificar no grupo B.

Expectativa para a Continuação do MSI

Agora, pela chave inferior, a LOUD vai enfrentar os vietnamitas do GAM eSports, que também perderam na estreia. Os britânicos da Fnatic conseguiram emplacar uma vitória importante e a GAM perdeu por 2×0.

O jogo entre LLL e GAM, então, ganhou muita importância, pois é a chance de a equipe brasileira se aproximar de uma classificação para a próxima fase. Os confrontos acontecem no fim de semana do dia quatro e cinco de maio, e direcionam o futuro da LOUD, que ainda sonha com o prêmio de US$ 50.000, além da vaga no Worlds 2024 de LoL, em setembro.

