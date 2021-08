Polícia apreende 1,2Kg de ouro e cerca de R$ 20 mil em Itaituba

Durante ação policial realizada no último domingo (08), armas, munições e dinheiro, foram apreendidos pelo 15º Batalhão no município de Itaituba, no sudoeste do estado.

Segundo informações da polícia, a apreensão ocorreu após a abordagem de uma caminhonete com dois homens e uma mulher em atitude suspeita. Dentro do veículo, foram encontrados um revólver calibre 38, seis munições intactas, 1.188 Kg de ouro, dois celulares e R$20 mil reais em espécie.

Os ocupantes do veículo não apresentaram documentação ou a origem dos objetos encontrados e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal de Itaituba.

