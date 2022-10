Homem é assassinado a tiros na região garimpeira de Itaituba

(Foto:Reprodução) – Na manhã desta quarta-feira (26), por volta das 5h25, um homem identificado como Bruno Gonzaga de Almeida, 25 anos, foi alvejado por tiros, no Distrito de Crepurizinho, região garimpeira de Itaituba.

Segundo informações, uma mulher acionou a guarnição da Polícia Militar (PM) e disse que um homem armado teria entrado em sua residência e efetuado vários disparos de arma de fogo contra seu esposo.

De acordo com informações, Bruno sofreu perfurações na região da cabeça, tórax e braço. A vítima chegou a ser socorrida com vida pela PM, e levada para o Posto de Saúde, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local.

Foram feitas várias diligências no intuito de capturar o suspeito, mas ele não foi encontrado. O caso foi comunicado a Delegacia de Homicídios de Itaituba para serem realizados os procedimentos cabíveis. (Com informações do Portal Plantão 24 horas News).

Jornal Folha do Progresso em 26/10/2022/16:13:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...