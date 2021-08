Inscrições para Sisu e confirmação de dados do Fies terminam hoje (06)

Processos seletivos são feitos com a nota do Enem

Estudantes que pretendem conseguir uma vaga em universidade pública por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até hoje (06) para se inscrever no programa. O prazo também vale para estudantes pré-selecionados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) que precisam comprovar as informações prestadas na inscrição.

Tanto a inscrição para o Sisu quanto a complementação dos dados do Fies devem ser feitos no site dos respectivos programas. No entanto, para o Fies, além da confirmação no site, o estudante precisa procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino para qual se candidatou para apresentar a documentação solicitada.

Ambos os processos seletivos são feitos usando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Sisu é um processo seletivo que ocorre duas vezes ao ano ofertando vagas em cursos de ensino superior em universidades públicas brasileiras. Para concorrer a uma das vagas o candidato precisa ter feito o Enem mais recente, obtido nota maior que zero na redação, e não ter participado na condição de treineiro. Durante a inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso. Os candidatos serão selecionados de acordo com a nota do Enem, dentro do número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência.

Já o Fies aceita nota do Enem de qualquer edição da avaliação a partir de 2010, desde que o candidato tenha obtido uma média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas e não tenha zerado a redação.

