Polícia apreende armas de fogo e munições em Itaituba (PA)

Duas armas de fogo, munições e cartuchos foram apreendidos pelos militares do 15º Batalhão (15º BPM) no município de Itaituba, no sudoeste do Estado, durante o atendimento de uma ocorrência atendida na noite desta segunda-feira (29). A PM realizou diligências para identificar os donos dos armamentos encontrados, mas eles não foram localizados.

Os militares do 15º Batalhão foram acionados por volta das 23h para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um bar localizado na comunidade Boca do Prata. A PM foi até o local e realizou buscas na área, quando encontrou os armamentos abandonados no entorno do estabelecimento. O material foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.

Neste mês de novembro 26 armas de fogo foram apreendidas, sendo 19 industrias e 7 caseiras. Desde o início do ano, já foram retiradas de circulação o total de 187 armas de fogo, sendo 165 industriais e 22 caseiras na área de policiamento do Comando de Policiamento Regional X (CPR X).

