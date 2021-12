Pará registra 609.392 casos e 16.912 mortes por Covid-19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Pará contabilizou mais 696 casos de Covid-19 e 12 mortes causadas pela doença. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) nesta terça-feira (30), agora são 609.392 pessoas diagnosticadas com a doença desde março de 2020, sendo que 16.912 morreram.

