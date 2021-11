Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão contra investigado por extorsão e estelionato

PC cumpre mandado de busca e apreensão contra investigado por extorsão e estelionato no município de Campinas, em São Paulo — Foto: Polícia Civil do Pará

Operação ocorreu no município de Campinas, em São Paulo. Vítima, que mora no Pará, informou que mantinha relacionamento pela internet com o suspeito e passou a ser extorquida com possível divulgação de fotos íntimas.

A Polícia Civil do Pará cumpriu nesta quarta-feira (24) mandado de busca e apreensão contra homem suspeito de cometer crimes de extorsão e estelionato. A ação no município de Campinas, em São Paulo, com apoio da Polícia Civil paulista.

De acordo com a PC, uma mulher procurou a unidade policial em Belém para relatar que ela mantinha um relacionamento virtual com o investigado. O suspeito solicitava transferências bancárias alegando que enviaria passagens aéreas e presentes, mas nunca foram recebidos pela vítima. O homem também solicitava fotos íntimas da mulher, e com isso passou a extorquir dinheiro para não divulgar o material.

No local da apreensão foram apreendidos dispositivos eletrônicos, como aparelhos celulares, notebook, pen drives e HDs, além de diversos cartões bancários.

O material apreendido foi encaminhado à perícia técnica, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias dos crimes.

