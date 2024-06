Polícia Civil cumpre mandados judiciais de busca e prisão em Belém e Ananindeua

(Foto: Divulgação)- Apresentados pela Delegacia de Homicídios (DH), mandados foram expedidos pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Policiais Civis da Divisão de Homicídios (DH), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), cumpriram três mandados de busca e apreensão domiciliar e um de prisão temporária com decisões expedidas pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

O delegado-geral, Walter Resende, elogiou as equipes, destacando o êxito na execução de todos os mandados judiciais expedidos após representações da DH. “Nossos policiais civis estão de parabéns. Com esse trabalho iremos avançar nas investigações e conseguir por meio das apreensões e perícias, identificar outros suspeitos e responsabilizá-los”, destacou gestor.

Um homem foi preso, ele era investigado por integrar grupo criminoso. As investigações correm em sigilo e apuram homicídios em contexto de disputa por territórios e áreas, ocorridos em maio de 2023 e março de 2024, no bairro da Pedreira e Sacramenta, na capital paraense.

“No primeiro caso, duas pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas, com sequelas graves. O segundo caso, gerou a morte de um homem de 18 anos e lesões em sua genitora, que tentou proteger o filho e foi atingido por disparos”, contou o delegado Fernando Rocha, titular da DH.

Durante a apuração dos fatos, ficou confirmado que a vítima não tinha envolvimento com crimes, tendo sido confundida. Na ação policial foram apreendidos celulares, cinco máquinas caça-níqueis e dezenas de placas-mães utilizadas para manutenção dos equipamentos, os quais serão encaminhadas para respectiva perícia.

Um policial militar da ativa e outro ex-policial militar foram alvos de busca e apreensão, a ação foi acompanhada por uma equipe da Corregedoria da Polícia Militar (PM/PA). O preso foi interrogado e após os procedimentos de praxe será encaminhado ao sistema penal.

