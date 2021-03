Vítima é baleada nas costas ao tentar fugir de assaltante no Pará

Jovem se recusou a entregar celular e tentou correr do criminoso (Foto:Reprodução)

Um jovem foi baleado nas costas, na noite de terça-feira (9), após tentar fugir de um assalto na cidade de Marabá, sudeste paraense. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional Público do Sudeste do Pará e passou por cirurgia de retirada do projétil.

A vítima – identificada como Izael Anjos Havelino – transitava pelas vias da Folha 12, no núcleo Nova Marabá, por volta das 20h30, quando foi abordada pelo assaltante, que estava em uma motocicleta.

Segundo informações colhidas com policiais militares, o ladrão ordenou que Izael entregasse o celular, mas o jovem decidiu correr. O criminoso atirou uma vez contra a vítima, que caiu ao chão. Uma multidão se aglomerou na cena do baleamento.

De acordo com a polícia, o criminoso da Biz branca fugiu do local para não ser encontrado. Izael foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional Público do Sudeste do Pará (HRSP) e passa bem após procedimento cirúrgico para retirada do projétil alojado.

Com informações do portal Debate Carajás

