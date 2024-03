(Foto: Reprodução)- Um tio, indiciado por abusar sexualmente de dois sobrinhos, de sete e três anos, respectivamente, teve o mandado de prisão decretado pelo Poder Judiciário de Peixoto de Azevedo (687 km de Cuiabá).

No dia 29 de janeiro deste ano , a Polícia Civil recebeu a notícia pelo Núcleo da Mulher de que duas crianças haviam sido abusadas sexualmente pelo familiar, em uma fazenda a cerca de 180 quilômetros de Peixoto de Azevedo.

As crianças foram encaminhadas para exame de conjunção carnal na Politec, que constatou o abuso sexual.

O relatório do Conselho Tutelar também afirma que em conversas com as crianças, as vítimas apontaram que o tio teria cometido o estupro.

No dia do crime, a Polícia Civil fez diligências para prendê-lo em flagrante. Entretanto, o autor se escondeu no meio do mato, após avistar a chegada dos policiais.

No local, foram apreendidas duas armas de fogo. A Polícia investiga se uma terceira pessoa teria avisado o autor sobre a prisão naquela data.

Valex Alcabaça Pires, de 46 anos, foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra o sobrinho de apenas 7 anos, e se encontra foragido nesse momento.

Polícia Civil divulga imagem de foragido investigado por estuprar sobrinhos em Peixoto de Azevedo-MT.

Fonte: Delegacia Regional de Peixoto de Guarantã do Norte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/03/2024/15:33:39

