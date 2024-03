O vídeo mostra a tentativa de homicídio contra famílias de posseiros da Fazenda Palotina, do pecuarista Sidney Sanches Zanorra, no Sul do Amazonas. A gravação foi feita por um posseiro, alvo de uma caçada dentro da mata por jagunços do fazendeiro, na última quinta-feira, quando famílias foram torturadas. Ele conseguiu fugir da mira dos criminosos que usavam pistolas e fuzis. Mesmo em fuga, o homem manteve a câmera do celular ligada.

O gerente da fazenda, conhecido por Lulas, é apontado como o líder das operações que indicam quais posseiros devem sofrer agressões e intimidações.

O topógrafo Bruno Alceu Tabuti estava lá, na última quinta-feira, e sofreu agressões graves. O posseiro Nacione Sampaio foi torturado e gravemente ferido com um golpe de facão na clavícula. A agressão foi na Fazenda Palotina, do pecuarista Sidney Sanches Zamora, no Sul do Amazonas. Cerca de 230 famílias são alvos de seguidas ameaças desde 2015, quando o fazendeiro se diz dono das terras e os posseiros também buscam direitos junto ao Incra.

Nesta segunda-feira, Nacione falou à reportagem de oseringal, e contou em detalhes a sessão de tortura a ele e outro grupo . Eles foram obrigados a ficar de joelhos e cabeça baixada enquanto eram surrados. Ele também confirma ter havido uma chamada de vídeo, dos jagunços para o pecuarista, em que imagens do grupo sendo torturados foram mostradas.

Assista abaixo:

Vídeo: Tiroteio e tortura em fazenda no Sul do Amazonas.

Leia mais: https://t.co/YXAKKEZq73 pic.twitter.com/8MU0H45uzR — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 4, 2024

Fonte: O Seringal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/03/2024/16:04:36

