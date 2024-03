Como a contabilidade pode ajudar advogados a melhorar sua eficiência?

Entenda como a contabilidade para advogados pode ajudar a melhorar a eficiência dos escritórios. – (Foto:Reprodução)

Se tem uma coisa que os advogados têm é uma agenda corrida. Seja um advogado trabalhista ou um advogado criminalista, as demandas não param de chegar. A parte chata nisso tudo é que, muitas vezes, o processo é longo e demorado, e aí, como cuidar de tudo o que importa? É nesse sentido que a contabilidade para advogados entra em cena.

Um bom advogado sabe que deve cumprir com suas obrigações fiscais, principalmente se ele estiver disposto a abrir uma empresa. De qualquer forma, pagar impostos e tributos e fazer declarações anuais é uma tarefa importante e indispensável.

Neste artigo, vamos explicar como a contabilidade pode auxiliar os advogados e contribuir para um trabalho ainda mais eficiente. Confira!

Como funciona a contabilidade para advogados

A contabilidade para advogados fica responsável por registrar todas as receitas do escritório, e isso inclui despesas, lucros, fluxo de caixa, honorários, serviços prestados e muito mais.

Todo esse serviço tem como principal objetivo manter a conformidade da empresa com a legislação fiscal e tributária brasileira, além de fornecer apoio à gestão financeira do negócio.

O papel da contabilidade para advogados na gestão do escritório

A contabilidade online, indicada para escritórios de advocacia, desempenha um papel importante na gestão de um negócio.

Com o serviço, os profissionais liberais conseguem controlar e analisar as operações do escritório, bem como identificar possibilidades de melhorias para a empresa, como a redução de custos. Conheça as principais funções dos contadores:

Planejamento tributário: o contador identifica o regime tributário mais adequado para o escritório e auxilia na apuração dos tributos devidos;

Tomada de decisões mais acertadas: um escritório de contabilidade fornecerá informações mais assertivas para tomadas de decisões estratégicas, como a possibilidade de contratação de novos funcionários, investimento em novos equipamentos e/ou expansão do negócio;

Identificação de riscos financeiros: os contadores auxiliam o escritório a identificar possíveis riscos financeiros, como inadimplência de clientes e variações de juros.

Contratar um contador especialista em contabilidade para advogados é a melhor forma de garantir que a gestão financeira e fiscal do escritório seja feita da forma correta.

Dicas de como usar a contabilidade para advogados para melhorar a eficiência

Para os advogados que desejam usar a contabilidade para aprimorar a eficiência do escritório, aqui vão algumas dicas do que fazer para utilizar a ferramenta:

Dê preferência aos softwares: a tecnologia mudou completamente a forma como fazemos as coisas. No caso da contabilidade, não seria diferente. Contratar um escritório de contabilidade online é uma boa ideia justamente por isso: os contadores utilizam softwares e ferramentas que facilitam a gestão contábil da empresa;

Busque conhecimento: quanto mais souber sobre a contabilidade, mais poderá usá-la para aprimorar a sua experiência;

Atualize-se: mantenha-se atento a todas as mudanças e atualizações na legislação. Uma vez atento às leis fiscais e tributárias, você saberá como dar os próximos passos.

Foque na parte em atender excelentemente bem os seus clientes e deixa a parte burocrática com quem entende do assunto.

