Foto: Reprodução | A Polícia Civil do Castelo dos Sonhos prendeu, na tarde desta sexta-feira (14), Khelvyn Patrick da Silva de Andrade, de 31 anos, em cumprimento a um mandato de prisão preventiva por abuso sexual. Ele é acusado de cometer os crimes contra a enteada há três anos, desde que a vítima tinha 11 anos.

O suspeito, que exercia a função de presbítero em uma igreja evangélica, foi detido nesta sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, por volta das 15h30min, pela equipe da Delegacia de Castelo dos Sonhos. O mandado de prisão nº 0800437-16.2025.8.14.0115.01.0001-22 foi expedido após uma investigação confirmar os fatos.

Polícia Civil do Castelo dos Sonhos prende padrasto acusado de abuso sexual contra enteada Lei mais https://t.co/AGcjBQgKtM pic.twitter.com/5cutMeDePQ — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 14, 2025

O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil reforça a importância da denúncia de crimes dessa natureza. Informações sobre casos de violência contra crianças e adolescentes podem ser reportadas anonimamente pelo Disque Denúncia 181 ou diretamente nas delegacias locais.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2025/17:29:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Curtir isso: Curtir Carregando...