Polícia Civil do Pará participa da prisão de faccionado em Manaus

Foto: Reprodução/PCPA | O mandado de prisão foi expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

A Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional da Cidade Nova, vinculada à Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM) e o Núcleo de Inteligência Policial (NIP), contribuiu para a prisão de um homem envolvido em uma facção criminosa em Manaus, capital do Amazonas, na tarde de quarta-feira (22). A ação contou com a parceria da Polícia Civil do Amazonas.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua. Após as investigações, os agentes descobriram que o homem tinha o cargo de conselheiro de uma facção criminosa. Além disso, é suspeito de participar de, pelo menos, seis homicídios, incluindo o de agentes públicos.

A investigação iniciou após uma tentativa de homicídio no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. Após as investigações, os policiais civis indiciaram três pessoas, duas delas estão presas. “Durante o levantamento das investigações, descobrimos que esse homem estava em Manaus. Nós realizamos essa cooperação com a Polícia Civil de Manaus, através do delegado Cícero, e eles cumpriram esse mandado de prisão”, disse o titular da Seccional da Cidade Nova, Jean Santos.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, em Manaus, o acusado tentou empreender fuga, mas foi capturado nos fundos da sua residência.

“A prisão deste faccionado é o resultado de um trabalho integrado e estratégico da Polícia Civil do Estado do Pará junto com a do Estado do Amazonas, reafirmando nosso compromisso de garantir a segurança da população e coibir ações criminosas”, reafirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Após as comunicações de praxe, o preso será transferido para o sistema penitenciário.

