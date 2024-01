Chegou a hora! Inscrição para Concurso Unificado inicia hoje

O popularmente chamado de “Enem dos concursos” vai preencher 6,6 mil vagas distribuídas em 21 órgãos federais. As remunerações previstas chegam a R$ 22,9 mil. No Pará, provas ocorrerão em 17 municípios.

Com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil, estão abertas a partir desta sexta, 19, as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) e que podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro. Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do Gov.Br. Estão sendo ofertadas 6.640 vagas para servidores públicos que, sendo aprovados, irão atuar em 21 órgãos públicos federais. O Ministério da Gestão e da Inovação estima que o certame receba de dois a três milhões de inscritos. A prova será realizada no dia 5 de maio e contará com avaliações objetivas específicas e dissertativas por área de atuação.

Popularmente chamado de “Enem dos Concursos”, as provas serão realizadas em 17 cidades do Pará: Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu e Tucuruí.

As provas serão aplicadas simultaneamente em 220 cidades de todo o Brasil. Após a divulgação de lista anterior com 217 municípios, foram incluídas mais três cidades solicitadas pela sociedade: Santos (SP), Petrópolis (RJ) e Blumenau (SC). Com isso, 94,6% da população do país está a até 100 km de um local de prova.

Ao fazer o login na página, os candidatos devem seguir as orientações indicadas. No momento da inscrição, os interessados devem fazer a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

O CPNU permitirá a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Uma das vantagens é que o candidato pagará uma única taxa de inscrição. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, baseada na nota alcançada.

Inscrições

De acordo com o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e da Inovação, José Celso Cardoso, as inscrições devem feitas pelo próprio candidato e apenas pelo aplicativo Gov.br. “Não há outro caminho. O modelo de inscrição por blocos temáticos amplia a possibilidade de escolha de acordo com a vocação e o perfil profissional de cada candidato. Nossa proposta é organizar a prova por especialidades que não sejam totalmente típicas de uma carreira ou de um órgão específico, mas que digam respeito a similaridades que essas áreas tenham em comum. O objetivo é ampliar o acesso a essas vagas”, explica o secretário.

O modelo unificado agiliza a contratação de servidores, reconstruindo a capacidade dos órgãos após a perda de 73 mil servidores ao longo dos últimos seis anos.

Exame

O exame será dividido em dois turnos no mesmo dia, com questões objetivas e dissertativas. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será no dia 3 de junho. Os resultados serão anunciados em 30 de julho. Em 5 de agosto terá início a etapa de convocação para posse e cursos de formação.

Taxa

A taxa de inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para nível superior. Estão isentas pessoas que integram o Cadastro Único para Programas Sociais, quem cursa ou cursou faculdade pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) ou pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e as que realizaram transplante de medula óssea.

Cotas

O CPNU tem percentuais reservados para cotas específicas: 5% do total de vagas de cada um dos cargos a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros, além de 30% das vagas para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para candidatos de origem indígena.

