Policia Civil prende chefe do tráfico em Castelo de Sonhos

Foram presos pela Polícia Civil, no dia 01/06, as 09h00, na Av. Padre Aurelio Ganzer, Hotel fronteira, o elemento, LORIANO BATISTA DE BRITO, que usava nomes falsos de FERNANDO e MARCELO, sua comparsa, ELIANE DE ANDRADE ROSA, também foi apresentada na delegacia. LORIANO já tem passagem por roubos em Mato Grosso e também é suspeito de COMANDAR O TRÁFICO e envolvimentos em homicídios em Castelo de Sonhos (distante 150 km de Novo Progresso-PA).

Do FATO: Após longo período de investigação, a equipe da Polícia Civil de Castelo de Sonhos, apresentou os nacionais LORIANO BATISTA DE BRITO e ELIANE DE ANDRADE ROSA, ambos acusados de Tráfico de Drogas; Que numa abordagem, no forro do porta malas do veículo, Honda Civic, PLACA QBO8J58/MT de propriedade de Loriano, foi encontrado 01 tablete de aproximadamente 650g (seiscentos e cinquenta gramas) de substância que aparenta ser droga entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”; Que também foram encontrados em posse do casal vários materiais e objetos utilizados para embalagem de entorpecentes, como, bicarbonato de sódio, balança, rolos de fita adesiva, filme de PVC, potes de plástico e a quantia em dinheiro de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais); Que ainda foram apreendidos 02 aparelhos celulares de Loriano, um aparelho o preso quebrou no momento da abordagem e 01 aparelho celular de propriedade de ELIANE.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Castelo dos Sonhos, juntamente com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Com informações da Polícia de Castelo!

