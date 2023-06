Quadrilha invade fazenda, amarra funcionários e foge com 500 sacas de café, trator e caminhão em Pedregulho, SP

Caminhão roubado de fazenda em Pedregulho — Foto: Reprodução/Câmeras de segurança

Segundo o dono da propriedade, ao menos dez criminosos participaram da ação na madrugada deste sábado (3). Fuga foi registrada por câmera de segurança. Ninguém foi preso.

Quadrilha rouba 500 sacas de café de fazenda em Pedregulho, SP

Uma quadrilha invadiu e roubou uma fazenda em Pedregulho (SP) na madrugada deste sábado (3). Os criminosos fizeram funcionários reféns e fugiram com 500 sacas de café, um trator e uma caminhão. Ninguém foi preso.

Imagens de câmeras de segurança recebidas pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram o momento em que a quadrilha foge com o caminhão carregado com as sacas (assista acima).

Segundo o dono da propriedade, ao menos dez criminosos participaram do crime. Eles amarraram os funcionários para conseguir praticar o roubo.

A Polícia Civil investiga o caso.



Fonte: EPTV/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2023/05:59:40

